El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha ironitzat sobre una possible sortida del Govern per part de Junts : "Per si de cas, compraré una caixa de cartró per recollir les meves coses", ha dit fent broma, mentre espera el resultat de la consulta als militants que podria trencar el Govern.

Giró ha pronunciat aquestes paraules a la cloenda de la XXV Assemblea General de l'Associació Catalana de Municipis. "D'aquí a menys de tres hores sabrem si el Govern de Catalunya es trenca, si en lloc d'honorable conseller hauré passat a ser un honorable exconseller", ha afegit.

"M'he compromès que, si guanya el 'no', immediatament recolliré les quatre coses personals que tinc al despatx, les ficaré en una caixa de cartró i me n'aniré a casa", ha dit el conseller, que els últims dies s'ha pronunciat clarament a favor de seguir al Govern.