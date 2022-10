Votació a la conulsta a la militància de Junts per decidir si surten o no del Govern.

La consulta a militants de Junts per decidir si volen que el partit segueixi formant part o no del Govern de la Generalitat liderat per Pere Aragonès ( ERC ) s'ha acabat aquest divendres a les 17.00 hores.

"Vols que Junts segueixi formant part del Govern de Catalunya?" , és la pregunta que s'ha formulat a les bases de la formació, en una votació que pot desencadenar la ruptura de l'Executiu català i que pot tenir conseqüències al si del partit que presideix Laura Borràs i el secretari general del qual és Jordi Turull.

La participació a la consulta ha arribat a les 12.00 hores d'aquest divendres el 73% del total dels 6.465 militants de la formació amb dret a vot, i aquesta tarda es reunirà l'Executiva del partit per analitzar els resultats i posteriorment compareixeran a una roda de premsa.