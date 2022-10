El president de la Generalitat, Pere Aragonès

Junts abandonarà el Govern i ara ERC haurà de remenar diversos escenaris per poder mantenir Pere Aragonès a la presidència de la Generalitat. Els republicans ja no podran comptar amb el suport parlamentari de Junts, que ha demostrat que és un partit poc lleial per governar. Els de Laura Borràs , que opten per la desobediència per sistema, han guanyat els de Jordi Turull i els consellers, que apostaven per la continuïtat.

Tampoc no podran comptar amb la CUP , un partit que ha estat crític amb el Govern d'Aragonès des dels seus inicis i fins ara, i que a més s'ha mostrat reticent a aprovar els pressupostos que permetrien als republicans continuar dirigint la Generalitat.

Per tant, l'única opció per a Aragonès és estendre la mà a Salvador Illa i als comuns de Jéssica Albiach . Tots dos partits s'han pronunciat contra repetir eleccions a Catalunya abans de conèixer els resultats de la consulta de la militància de Junts.

Els republicans, a més, hauran de decidir si formen algun tipus de coalició de govern amb aquests partits o si prefereixen tenir-los com a suport parlamentari. Un pacte entre ERC i els socialistes a nivell autonòmic i estatal podria proporcionar tranquil·litat a tots dos executius. Però encara no se saben els termes.