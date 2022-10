Arxiu - L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias durant una entrevista amb Europa Press, a l'Ajuntament de Barcelona, el 21 de juny de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Trias va tenir el càrrec d'alcalde de Barcelona entre el 2011 i el 2015.

La militància de Junts ha decidit amb un 55,73% dels vots trencar el Govern de coalició amb ERC, desencadenant un tsunami polític a Catalunya que pot tenir conseqüències a tots els racons del territori. A Barcelona, es veia una batalla entre Xavier Trías i Ada Colau per a les properes eleccions del maig, però ara aquest escenari sembla poc probable.

L'exalcalde de Barcelona de les personalitats de Junts que s'ha pronunciat diverses vegades a favor de la continuïtat del Govern i de l'estabilitat, i també ha deixat clar que la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona per a les eleccions del maig del 2023 depenia de continuïtat de l'Executiu català.

Aquest dilluns Trías va deixar clara la seva posició, anunciant que congelava la seva decisió de presentar la seva candidatura al consistori barceloní i afirmant que està "estupefacte" davant de la crisi viscuda al Govern.

Trías sap que sent independentista no es pot governar Barcelona, una ciutat amb una gran varietat de posicions ideològiques que s'han de seduir per poder arribar al poder. Per això, sap que la deriva extremista de Junts és un llast per a la candidatura, i no es presentarà per tornar a perdre.