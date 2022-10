Arxiu - Borràs en una roda de premsa @ep

Els secretaris generals de Junts, Jordi Turull i Laura Borràs han comparegut després d'anunciar els resultats de la militància. Primer ha començat parlant l'expresidenta del Parlament, agraint als militants que hagin votat massivament: “Un 80% de participació és una gran lliçó democràtica”, ha dit Borràs.

"Junts ha parlat i ho assumim tots. Ho assumeix la direcció i ho assumeixen les bases", ha afirmat Borràs, deixant clar que la formació seguirà el dictamen de la militància. "Sortim més forts com a partit i assumim el resultat perquè pensem que el mandat de les urnes sempre s?ha de respectar", ha sentenciat l?expresidenta del Parlament.

Segons Borràs, aquesta ruptura s'ha produït pels "incompliments continus" de l'acord de Govern per part de Pere Aragonès. " Junts guanya i Pere Aragonès perd ", ha afirmat contundent la secretària general de Junts, afegint que "no ha estat capaç de liderar el govern de coalició". "Pere Aragonès s'haurà de sotmetre a una consulta al Parlament de Catalunya", ha dit.

"Junts per Catalunya passa a la posició", ha anunciat Borràs. "La nostra militància ha dit que no vol estar en un Govern que no avanci cap a la independència i nosaltres ho respectem", ha conclòs.

TURULL S'ADREÇA ALS CATALANS

Per la seva banda, Jordi Turull també ha utilitzat un discurs bel·ligerant contra els republicans, atacant-lo també per no haver complert els acords de Govern. " Vam dir així no podem seguir, i la resposta va ser 'així heu de seguir' ", ha afirmat Turull sobre la relació del seu partit amb ERC.

"Nosaltres no ens desentenem de res. Nosaltres estarem més al costat de la gent que mai per assumir el seu compromís d'aconseguir la independència de Catalunya, i ho farem sent nosaltres mateixos, sense cap servilisme, sent proactius. Estarem més que mai al costat de la gent i que quedi clar que no ens desentenem de ningú ni de cap”.