El president de la Generalitat, Pere Aragonès

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha comparegut davant els mitjans després que Junts hagi anunciat que abandonarà el Govern. El president ha volgut deixar clar que ERC seguirà al capdavant del Govern: "No abandonarem la ciutadania en moments complicats com l'actual, i per això cal continuar governant", ha dit el líder de l'Executiu.

Aragonès s'ha referit al context actual per justificar la continuïtat del Govern: "Seria irresponsable deixar el país sense govern o en situació d'interinitat", ha afirmat.

De la mateixa manera, Aragonès ha anunciat que farà nous nomenaments al Govern per emplenar els buits que deixen els consellers de Junts: "Renovaré el consell executiu amb nous consellers i consellers disposats a fer un pas endavant en un moment tan complex com l'actual" , ha sostingut, afegint que iniciaran "una nova etapa, amb seguretat i confiança, amb un nou Govern que es dedicarà a servir la ciutadania des del primer minut".

RUPTURA

La militància de Junts ha decidit trencar la coalició amb ERC i que el partit surti del Govern de Pere Aragonès amb el XX% dels vots de la consulta que ha fet entre dijous i aquest divendres.

En un comunicat, la formació ha anunciat que el 'no' a seguir al Govern ha obtingut el 55,73% i el 'sí' ha tingut un 42,39% de suports , mentre que hi ha hagut un 1,88% de vots en blanc, en una votació en què han participat el 79,18% dels 6.465 militants amb dret a vots.

La presidenta de Junts, Laura Borràs , ha assegurat que després de la decisió de la militància de sortir del Govern s'evidencia que “ Junts guanya i Pere Aragonès perd ”.

Ho ha dit en roda de premsa després de l'executiva que la formació ha celebrat després que el 55,3% de la miltància del partit hagi apostat per sortir de l'actual Executiu català, mentre que un 42,39% ha votat per quedar-s'hi i un 1,88% en blanc.

"Junts passa a l'oposició ferma, responsable i per continuar treballant amb tota la intensitat", ha afegit Borràs acompanyada del secretari general, Jordi Turull