Rufián es presenta a l'Alcaldia de Santa Coloma per a "un projecte de vuit anys" | @ep

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha anunciat que es presentarà com a candidat a l' Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet i ha assegurat que el seu projecte al municipi és per a dues legislatures: "No deixaré tirada a la gent de Santa Coloma , tenim un projecte de llarg abast, de vuit anys”.

Ho ha dit en una entrevista a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest dissabte, en què preguntat per si abandonarà el càrrec al Congrés, ha respost que el seu partit té un projecte a mitges: "Ens dóna per a una legislatura més" .

Aquest mateix dissabte l'assemblea d' ERC de Santa Coloma de Gramenet l'escollirà formalment com a candidat a l'Alcaldia i després té previst comparèixer davant dels mitjans de comunicació.

Ha assegurat que renunciarà a qualsevol compensació per la seva feina a la ciutat i que no acumularà "càrrecs ni riquesa" perquè el seu objectiu és aportar a Santa Coloma els seus sis anys d'experiència a Madrid i condicionar el PSC al consistori després de 31 anys de governs socialistes a la ciutat.

Ha explicat que el pacte de claredat proposat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha rebut al Congrés amb un fals silenci --"tothom sap que el conflicte es resol via diàleg, negociació i votació--", i ha apel·lat a les forces d'esquerres.

Rufián ha defensat que ERC ha demostrat la seva voluntat inequívoca pel diàleg i la negociació i que des del partit també són "conscients que l'única manera que el PSOE es mogui és amb la seva agenda legislativa".