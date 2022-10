L'exvicepresident segon del Govern Pablo Iglesias, a l'esdeveniment 'Governar o tenir el poder', durant les festes del centenari del PCE.



L'exvicepresident segon Pablo Iglesias no ha obtingut la plaça de professor associat a la Facultat de Periodisme de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) a què aspirava, segons la resolució del procés de selecció llançat per aquest departament.



La comissió de selecció desplegada per la Facultat per avaluar els perfils ha publicat el barem de l'avaluació de les set persones que optaven a aquesta plaça assignada al departament de ' Periodisme i Nous Mitjans' , en què Iglesias ha quedat en cinquè lloc. El lloc ha estat creat per impartir classe sobre informació a ràdio ia televisió.



Per puntuar la comissió incloïa una sèrie de criteris com a experiència professional (l'apartat que més comptava), experiència docent i altres mèrits. L'exvicepresident i líder de Podem es queda en una qualificació de quatre mentre que l'aspirant que s'ha alçat amb la plaça és la periodista i presentadora Sandra Daviú , que ha aconseguit 7,4 punts durant el procés.



La comissió explicita que contra la proposta delecció del docent seleccionat, conforme a larticle 108.5 dels estatuts daquesta universitat, es pot presentar en el termini de deu dies hàbils a la publicació de la resolució un escrit de reclamació dirigit al rectorat sobre lexamen i la valoració obtinguda, que ha de resoldre en el termini de tres mesos.



Iglesias va detallar a l'estiu el seu desig de tornar a la docència a la Universitat Complutense en presentar-se al concurs de dues places com a professor associat, una a Periodisme i una altra a la Facultat de Polítiques , on ja va impartir docència. "Tant de bo hi hagi sort. M'encantaria tornar a fer classe a la Complu", va desgranar en xarxes