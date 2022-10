González Laya aposta per augmentar la despesa en defensa i "estar preparats per defensar la pau" | @ep

L'exministra d'Afers Exteriors i actual degana de l'Escola d'Afers Internacionals de Paris SciencePo (Psia), Arancha González Laya, ha apostat per augmentar el pressupost destinat a seguretat i defensa a Espanya i la Unió Europea per estar preparats per defensar la pau " enfront de la guerra a Ucraïna després de la invasió russa.

En una entrevista d' Europa Press abans de participar a la primera jornada de ' Nusos de la democràcia', coorganitzada per la Fundació Ernest Lluch i l'Observatori Social de la Fundació 'la Caixa', l'exministra ha descartat entrar a "com es cuina el pressupost", en ser preguntada per l'augment de la partida de defensa als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) , que ha generat crítiques per part d' Unidas Podemos que asseguren que no van ser informats.

"Sí diria que la Unió Europea és un projecte de pau, però mantenir avui aquest projecte de pau vol dir estar preparat per defensar aquesta pau i això suposa avui invertir més en la nostra seguretat col·lectiva, en la capacitat de defensar el nostre territori i la nostra manera de vida ", ha subratllat l'extitular d' Exteriors ".

A més, ha afirmat que a Espanya aquest debat "no es pot dissociar de la gran presència de la indústria de la defensa al teixit productiu", i ha afegit que la despesa en defensa i seguretat suposa crear llocs de treball, crear competitivitat i invertir en tecnologia i també és un component fonamental de l'autonomia estratègica europea, segons les paraules.

"ERRORS DE CÀLCUL" DE PUTIN



Sobre si es prolongarà la guerra a Ucraïna, González Laya ha sostingut que Rússia va presentar el conflicte com una operació militar ràpida però finalment no ha estat així, i ho ha atribuït a “tres errors de càlcul de Putin ”: subestimar el sentiment nacional ucraïnès, la unitat europea i la postura de països tercers com la Xina, Turquia o l'Índia, ha concretat.

"El cert és que Putin ha perdut la guerra però Ucraïna encara no l'ha guanyat", ha destacat González Laya , que considera que el president rus, Vladímir Putin, respon a aquesta resistència amb escalades del conflicte com l'annexió de territoris ucraïnesos després la celebració de referèndums en aquests territoris, que l'exministra ha titllat de simulacre de democràcia.

També ha assegurat que l'amenaça de Putin d'usar armes nuclears "hauria de preocupar tots" els països, i ha destacat que tant la UE com l'OTAN han estat molt clars advertint Putin sobre les conseqüències de prendre aquest camí, cosa que afirma que estan fent la majoria dels països.

RELACIONS AMB MARROC I ALGÈRIA



González Laya ha desvinculat el seu cessament com a ministra amb la crisi diplomàtica que travessava Espanya amb el Marroc : "El meu cessament és tan normal com la meva arribada al Govern en el sentit que un serveix el seu país a voluntat del seu president", i ha defensat la construcció de relacions estables amb països com el Marroc, Algèria, Mauritània, Líbia o Egipte.

Ha descartat valorar el canvi de postura d' Espanya respecte al Sàhara occidental , que es va materialitzar amb una carta que va enviar el president del Govern, Pedro Sánchez, el Rei del Marroc, Mohammad VI , i ha subratllat que ella no comenta decisions del Govern al que ha pertangut per regla deontològica i per higiene deontològic, ha dit textualment.

Preguntada per si el subministrament de gas algerià a Espanya estaria en risc com a conseqüència d'aquest canvi de posicionament sobre el Sàhara, ha respost que els pronunciaments algerians “han estat sempre molt clars, que ells són subministradors seriosos, són país seriós amb un compromís seriós i de llarg termini", i ha subratllat que Algèria i Espanya i les seves empreses estan compromeses a garantir la seguretat energètica i treballar junts per innovar en aquest sector.

Pel que fa al projecte del gasoducte Midcat , l'exministra ha apostat perquè formi part d'una discursió a nivell de la Unió Europea , d'interconnexions europees, i considera que engloba un debat més ampli sobre la unió energètica i la transició energètica, que creu que cal ser "ràpida, justa i segura".

González Laya ha posat en valor la feina del Govern central i el seu paper en afrontar situacions com la pandèmia, l'erupció del volcà de La Palma i la guerra a Ucraïna , i ha explicat que ella ara està vivint el dia a dia sense projectar-se al futur, després de ser preguntada per si es veu tornant a la primera línia política: "El futur ja veurem el que ens depara", ha conclòs.