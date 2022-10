Veu l'elecció de nous consellers "molt avançada" i defensa aliances amb independentistes i comuns | @ep

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha descartat aquest dissabte incorporar altres partits al Govern en solitari d' ERC , ha assegurat que estan ultimant l'estructura "àgil" que tindrà el nou Executiu i que acaben d'escollir els nous consellers.

Ho ha dit declaracions als mitjans, mentre que aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, està reunit amb el seu equip al Palau de la Generalitat per configurar el Govern en solitari dels republicans.

Vilagrà ha explicat que encara no tenen l'equip de nous consellers tancat però que està “molt avançat”, tot i que no ha volgut desvetllar cap nom.

També ha apuntat que estan reconfigurant el Govern perquè sigui "fort, cohesionat i lleial", i que serveixi per fer front als reptes actuals, especialment davant de la situació econòmica i social provocada per la inflació.

Per això, ha defensat que el Govern necessita "estabilitat" i seguretat, i ha assenyalat que preveuen que a principis de setmana ja hi hagi l'Executiu configurat.

Preguntada per si es plantegen l'entrada d'algun altre partit al Govern , Vilagrà ho ha rebutjat, tot i que ha subratllat que els nous consellers hauran d'estar “oberts” a parlar amb diferents grups parlamentaris.

En aquest sentit, ha afirmat que prioritzaran les aliances amb grups independentistes i amb els comuns, tant per tirar endavant els Pressupostos de la Generalitat del 2023 com altres projectes, ha afegit que triaran les persones "adequades" per a cada Conselleria , que siguin expertes en el seu àmbit i ha dit que algunes tenen experiència a l'àmbit públic.

Alhora, ha destacat que volen ser un Govern "obert, col·laboratiu i transparent" amb agents socials i econòmics, i amb ajuntaments i entitats municipalistes per elaborar els projectes de l'Executiu.

NEGOCIAR ELS PRESSUPOSTOS



Sobre si contemplen prorrogar els Pressupostos, Vilagrà ha reivindicat que els comptes de l'any passat van ser bons però ha apostat per intentar negociar els del 2023 que estava elaborant el conseller d'Economia, Jaume Giró, que ara ha deixat el càrrec.

Així, ha assegurat que a mesura que els nous consellers prenguin possessió del càrrec, hauran de treballar el projecte de Pressupostos amb l'objectiu d'aprovar-los.