Feijóo critica que Sánchez prefereixi apuntalar l'independentisme davant del constitucionalisme per salvar la seva legislatura | @ep

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que el president del Govern, Pedro Sánchez, s'està aprofitant de la descomposició de l'independentisme a Catalunya per apuntalar la seva legislatura al Govern.

"És clar que molts militants i dirigents del PSOE són constitucionalistes i no entenen que, davant de la descomposició de l'independentisme, el president prefereixi apuntalar l'independentisme davant del constitucionalisme", ha assenyalat.

En declaracions a la premsa abans de participar al XI Congrés estatal de l'ONCE, el líder popular ha apuntat que Sánchez , després de decidir mantenir la seva coalició amb Podem i l'independentisme, ara torna a "reincidir en la seva estratègia".

Feijóo ha criticat que Sánchez es recolzi "en partits que no creuen a l' Estat , en partits als quals Espanya els importi un comí" i ha defensat que al PP sí que li importa Espanya , per la qual cosa ha demanat disculpes al poble català "per els polítics que tenen i per un esperpent d?aquesta naturalesa".

Per tot això, el president del PP ha manifestat que els catalans "no es mereixen que Sánchez s'aprofiti d'aquesta descomposició per apuntalar la seva legislatura a les Corts Generals ".

" Sánchez creu que l'independentisme és el futur de Catalunya però d'altres preferim pensar que el constitucionalisme és el seu futur, i també el d'Espanya, són dos models diferents", ha afegit.