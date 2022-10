Diu que Junts deu ara "dissenyar una nova estratègia" cap a la independència | @ep

L'exsecretari general de Junts i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, ha considerat aquest dissabte que l'escenari que s'obre després de la ruptura del Govern "acaba amb el que fins ara s'havia identificat com a 'procés'".

En una entrevista al ' 3/24 ' recollida per Europa Press, ha dit que ara els líders de Junts han de plantejar estratègies concretes i "dissenyar una nova estratègia" cap a la independència, i ell ha advocat per recuperar la presència a les institucions. abans possible.

Tot i que ha dit que ell "evidentment hagués preferit que els companys de militància haguessin votat per l'altra estratègia" i mantenir-se al Govern , perquè creu que és la millor, ha assegurat que respecta la decisió i que serà lleial al partit.

Sànchez ha demanat que la ruptura del Govern "no acabi d'erosionar el marge per construir la unitat estratègica de l'independentisme", cosa que segons ell beneficiaria el PSOE i els altres partits contraris a la independència.

REBUTJA UNA MOCIÓ DE CENSURA A ARAGONÈS



Ha rebutjat una moció de censura al president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè "en aquests moments sembla poc probable que hi hagi capacitat de construir al Parlament una figura que guanyi en una moció de censura".

Ha acusat textualment Aragonès de forçar la màquina i d'incomplir l'acord de Govern, i ha explicat que aquests dies ha trobat a faltar "l'esperit que va fer possible l'1-O", quan sí que hi va haver capacitat per trobar un equilibri dins de l'independentisme , segons ell.

Preguntat per si Junts recolzaria els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 , ha dit que dependrà de "fins on respectarà el nou Govern la feina feta" pel conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, que ha deixat el càrrec després de la decisió de Junts d'abandonar l'Executiu.