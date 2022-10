Foto: Europa Press



La presidenta de Junts, Laura Borràs , ha rebutjat la renovació del Govern de Pere Aragonès anunciada i li ha dit "li esperem al Parlament oa les urnes".

Ha assegurat en una piulada que la nova proposta d'Executiu, després de la sortida de Junts, "no ha passat ni pel Parlament ni per les urnes. Sense aquesta validació no té legitimitat política ni tampoc democràtica".

"La coherència ha de ser el principal capital polític dels governants", ha afegit.