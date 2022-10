Foto: Europa Press



El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha elogiat aquest dilluns els nous consellers del Govern de Pere Aragonès, i ha demanat a Junts que doni suport als Pressupostos catalans del 2023 malgrat haver decidit abandonar l'Executiu. "Seria estrany que algú elaborés uns pressupostos i voti en contra ", ha dit en una entrevista concedida a TV3.

Junqueras ha recordat que són uns pressupostos elaborats pel fins ara conseller dEconomia, Jaume Giró (Junts). "Si fins fa poques hores la bona gent de Junts considerava que eren uns bons Pressupostos perquè els havia elaborat un dels seus consellers, no se m'acut per quina raó haurien de considerar que ja no és bo".

De la mateixa manera, el republicà ha fet una crida a la responsabilitat de tots per recolzar els comptes i, preguntat per la col·laboració que ha ofert el PSC de Salvador Illa per negociar els Pressupostos, ha avisat que els socialistes catalans “no treballen per acabar amb la repressió".

També ha dit que desitja el millor a Junts (ha recordat que té grans amics i persones amb qui ha compartit la presó al partit), i ha sostingut que gran part de Junts i també de la CUP està a la via àmplia que defensa ERC, en què confia que se sumin els comuns i algun dia el PSC, ha dit.