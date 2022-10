El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat després de la reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, que han "avançat" per abordar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Constitucional (TC) amb un "nou marc" que aprofundeixi en criteris d'"independència".

El líder popular ho ha assegurat en una piulada, quan ha acabat la reunió de més de tres hores que ha mantingut amb el cap de l'Executiu ia la qual s'han sumat els negociadors d'aquest assumpte, Félix Bolaños i Esteban González Pons .

"Hem avançat per abordar la renovació conjunta de CGPJ i TC amb un nou marc que aprofundeixi en criteris d'independència", ha precisat Feijóo, que considera que "aquest pas es podia haver fet molt abans". Tot i això, ha afegit que confia que "també serà possible una reforma legal com demana la UE i porta demanant mesos el PP".