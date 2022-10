Associacions professionals de la Guàrdia Civil han reclamat aquest dilluns que el Govern promogui que la Fiscalia investigui per delicte d'odi la campanya llançada a xarxes socials per EH Bildu, coincidint amb la Festa del 12 d'octubre, en què reclamen l'expulsió del País Basc dels agents de l'institut armat sota el lema 'Alde hemendik, bake garaia da' (fora d'aquí, és temps de pau).

Cartell d'EH Bildu trucant a l'expulsió de la Guàrdia Civil per la Festivitat del 12 d'octubre - EUROPA PRESS

A la seva campanya, EH Bildu sosté que el 12 d'octubre al País Basc "no hi ha res a celebrar ". A més, es queixa dels "esforços per negar la identitat nacional" amb la presència de les "forces d'ocupació", en referència a les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat.

"Ni el poble basc ni per descomptat el poble espanyol es mereixen aquesta actuació d'uns polítics que odien tot el que representa l'ordre i la llei. El més trist és que són socis imprescindibles del Govern d'Espanya, a qui fa la impressió que manegen com un autèntic titella", ha assenyalat el secretari general de JUCIL, Ernesto Vilariño.

JUCIL relaciona la campanya del partit que lidera Arnaldo Otegi amb el paper de la Guàrdia Civil davant d'ETA, així com la "democràcia i la llibertat dels ciutadans al País Basc davant de la barbàrie, els assassinats, les bombes i els segrestos de terroristes als quals ara aquesta formació política homenatja diàriament".

"Potser per aquesta raó no els queda als governants actuals més remei que recolzar i treure importància a qualsevol barbaritat que els imposen els seus socis al País Basc i potser també per això el ministre de l'Interior és capaç d'assegurar que els actes de benvinguda a els etarres excarcerats són purament testimonials", ha continuat Vilariño en declaracions.

JUCIL es remet al cartell difós en xarxes socials per EH Bildu per sostenir que és "una altra prova més dels permanents delictes d'odi que pateixen els guàrdies civils al País Basc". " Aquesta vegada en forma gràfica i amb signatura de l'autor. Ho remetrà a la Fiscalia? ", es pregunta aquesta organització.

AUGC també ha denunciat la campanya d'EH Bildu en entendre que "justifica el delicte d'odi". "Són actes irresponsables dels que tenint representativitat i responsabilitats polítiques porten i inciten a accions com les agressions ocorregudes a Alsasua el 15 d'octubre 2016, en què van agredir dos agents de la Guàrdia Civil fora de servei i les seves parelles", argumenten.

Per aquest motiu, el portaveu d'AUGC, Pedro Carmona, ha reclamat al Govern i al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que expressi la seva condemna abans aquestes "greus manifestacions d'odi que atempten sobre els guàrdies civils com a garants de l'Estat de dret" i que compleixen amb la missió de protegir els drets i les llibertats de tots els ciutadans".