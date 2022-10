Portaveu de la comissió executiva del partit, Elia Tortolero / @EP

L'executiva del Partit Socialista de Catalunya (PSC) s'ha reunit aquest dilluns per valorar la situació política que passa Catalunya després de la sortida de Junts del Govern. Posteriorment, la portaveu de la comissió executiva del partit, Elia Tortolero , va puntualitzar en sis punts el moment actual a Catalunya però també a Europa.

Primerament, ha destacat que "estem vivint un moment molt complicat", amb canvis profunds a Europa. Només cal recordar que a Itàlia va guanyar les eleccions el partit ultradretà 'Germans de Italia', liderat per Giorgia Meloni. Tot seguit, ha remarcat que el que es necessita avui dia és una "política útil", amb governs "forts i estables".

Tal com s'ha pogut apreciar els últims dies, a Catalunya es dóna una situació totalment contrària a un govern fort i estable, amb “més de 500 dies amb partits oposats al Govern”. Segons Tortolero, el que cal ara és "enviar un missatge de tranquil·litat i esperança als catalans . Catalunya vol avançar i no té temps per retrocedir".

Pel que fa a la posició del PSC, la portaveu ha afirmat que "volen construir un nou camí per fer política i governar per al 100% de la població catalana". En aquest sentit, han posat un èmfasi especial en els pressupostos. L'objectiu dels socialistes és que "hi hagi el màxim de consens possible per fer polítiques socials ", i no descarta "allargar la mà" a ERC en l'àmbit dels pressupostos.

"En allò que sigui bo per a Catalunya i per als catalans i catalanes , aquí trobaran el PSC", afirmava de forma contundent Elia Tortolero. També reclamava que Pere Aragonès convoqués la taula de partits amb la resta de formacions polítiques perquè l'actual President expliqués “com i amb qui pensa governar”. "Aragonès té 33 diputats i un Govern més dèbil que la setmana passada", atacava la portaveu.

A més, ha posat especial èmfasi en els pressupostos i en la importància que Catalunya utilitzi els 3.098 milions de més que l'Estat té previst invertir a la comunitat autònoma catalana: “Estem segurs que Catalunya els necessita perquè es pot fer molta feina en polítiques socials , educatives, sanitàries...”. "Nosaltres treballem perquè els Pressupostos del Govern siguin una realitat", afirmava, i titllava d'"irresponsabilitat" que el Govern actual "prorrogués els pressupostos i deixar 3.098 milions d'euros fos".

També ha afirmat que el PSC obrirà una ronda de contactes "àmplia i extensa" que passarà per les quatre províncies catalanes amb diferents associacions i entitats, en la línia de les trobades que ha anat mantenint Salvador Illa els últims dies. "La gent ens ha traslladat que té ganes de mirar endavant i de no retrocedir", afirmava la portaveu.

Pel que fa a Quim Nadal, antic membre del PSC, la portaveu no ha volgut valorar la seva entrada com a nou conseller d'universitats.