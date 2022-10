La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, durant la presentació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) 2023, el 10 d'octubre del 2022, a Madrid (Espanya). Els PGE 2023 contemplen un sostre de despesa de més de 198.000 milions

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat avui que a Catalunya s'està produint un "canvi de cicle", després de la sortida del Govern de Junts deixant ERC en minoria, i ha apuntat la disposició dels socialistes de contribuir a l'estabilitat.

Així ho ha afirmat després d'una reunió amb el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, a la seu del sindicat, on ha acudit per presentar el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023.

"Efectivament estem assistint a un canvi de cicle on el diàleg i la millor convivència entre els catalans han de ser les senyes d'identitat que predominin els propers mesos i anys".

Des d'aquesta perspectiva, la ministra ha explicat que el PSC ja ha treballat a pactar uns pressupostos catalans si es compleixen amb les premisses dels comptes públics que el partit prioritza a Espanya ia totes les CCAA.

CRÍTICA A FEJÓO PER "REPARTIR CARNETS DE CONSTITUCIONALITAT"



"Volem contribuir a l'estabilitat a tots els racons d'Espanya i també a Catalunya", ha declarat la ministra, que dit això, s'ha llançat a criticar el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a qui ha acusat de "permetre's el luxe " de repartir carnets constitucionalistes "situant fora d'aquesta etiqueta" el PSC.

A més, ha acusat el líder del PP de fer gairebé quatre anys d'incompliment de la Constitució pel bloqueig de la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).