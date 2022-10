Foto: Europa Press

Els nous consellers del Govern d'ERC en solitari presidit per Pere Aragonès han pres possessió del càrrec en un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat celebrat aquest dimarts 11 d'octubre.

Després del discurs inicial d'Aragonès, el secretari del Govern, Xavier Bernadí, ha llegit el decret de nomenament dels nous membres de l'Executiu i el president els ha trucat un per un. "Prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat?".

Tots els nous consellers han utilitzat la mateixa fórmula, "Sí, ho prometo", i d'aquesta manera han pres possessió per aquest ordre la nova consellera d'Economia, Natàlia Mas; la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret; el d'Investigació i Universitats, Quim Nadal; el de Territori, Juli Fernàndez; el de Salut, Manel Balcells; el de Drets Socials, Carles Campuzano, i la de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart.

A més dels consellers d'ERC que ja són a l'Executiu, a l'acte hi han estat presents els exconsellers de Junts que abandonen el Govern, així com l'exvicepresident de la Generalitat Jordi Puigneró, que va ser cessat fa dues setmanes per Aragonès en no informar-lo de que el seu partit li plantejaria una qüestió de confiança al Debat de Política General.

Després de l'acte, el nou Govern es farà la foto oficial a la plaça Sant Jaume, a les 10 del matí celebraran la primera reunió del Consell Executiu sense consellers de Junts, ia les 12.30 del migdia, Aragonès compareixerà davant dels mitjans.