Feijóo opina que el vot al PSC només està servint perquè Illa blindi l'independentisme a Catalunya /@EP

"Sánchez fa cas omís als ensenyaments de la Història i repeteix voluntàriament els errors del passat. Avui està en vigor un pacte del Tinell no escrit o. Es considera que en aquells temes d'Estat en què el PP no és necessari, no es li truca, i només en els temes d'Estat en què el nostre partit sí que és necessari per imperatiu legal, se'ns truca", ha defensat Feijóo en un esmorzar-col·loqui organitzat per 'El Mundo'.

Feijóo ha carregat contra el PSC i el seu líder, Salvador Illa, per intentar assegurar la "continuïtat" de l'independentisme després de la crisi entre ERC i Junts.

En aquest punt, a més, ha acusat Sánchez de "traslladar els mals de la política catalana a la política espanyola".

Per això, s'ha erigit com "una oposició amb plena llibertat per assumir la representació de l'Espanya moderada, que no està disposada a radicalitzar-se" davant, segons ha dit, "un president del Govern convertit i convençut per voluntat pròpia en ostatge" .

ACUSA A ILLA DE NO COMPLIR EL SEU PROGRAMA



Alhora, ha carregat contra Illa per considerar que està incomplint el programa electoral en dir "que el PSC era l'única alternativa de l'independentisme" . "Al final queda clar que el vot serveix per blindar l'independentisme a Catalunya", ha censurat Feijóo.

Sobre una possible unió de partits constitucionalista per a l'Ajuntament de Barcelona, Feijóo ha alertat d'imposar coses a diversos quilòmetres de distància, lliscant que el PSC "no pot estar a banda i banda alhora".

Pel que fa a la sentència del 25% del castellà a les aules, Feijóo ha assegurat que el PP esperava que el Govern interposés un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei catalana, acusant l'Executiu de Pedro Sánchez de recórrer altres normes autonòmics "amb què ni ni tan sols contacta".