Descarta promoure una moció de censura i insisteix a demanar pressupostos en vigor l'1 de gener/ @EP

“Fa 500 dies que tenim un Govern. Han canviat consellers, que ara no diguin que necessiten dos mesos per situar-se. Un ha de venir plorat de casa ”, ha advertit Romero en roda de premsa després d'una reunió extraordinària del 'Govern alternatiu' socialista en què ha articulat la tasca del seu grup parlamentari el primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Després de la presa de possessió dels nous consellers per la sortida de Junts de l'Executiu, Romero ha remarcat que els socialistes continuaran treballant per construir una alternativa i elaborant propostes: “No ens aturarem perquè el Govern hagi canviat de cares, que al final és allò menys important; el més important és què pensa fer el Govern i quines accions durà a terme des d'avui mateix”.

Ha sostingut que l'Executiu d'Aragonès és feble i compta amb el suport de 33 dels 135 diputats del Parlament, tot i que descarta demanar al president que convoqui eleccions o promoure una moció de censura en contra, perquè els socialistes rebutgen generar "més inestabilitat" .

"Per presentar una moció de censura necessites un candidat i una alternativa, i no estem per dedicar els nostres esforços a buscar suports per desbancar un Govern", sinó per reclamar que es governi i es prenguin decisions, ha subratllat preguntada pels mitjans per aquesta possibilitat.

PRESSUPOSTOS



Romero ha assegurat que el fins ara conseller d'Economia, Jaume Giró, va traslladar al PSC que els comptes estaven "a punt" , i ha destacat que encara hi ha marge per tramitar-los i aprovar-los perquè entrin en vigor l'1 de gener si es porta al Parlament un projecte de Pressupostos com a màxim dues setmanes.

Ha avançat que els socialistes contactaran amb els nous consellers amb una carta en què es posaran a la seva disposició i els exposaran propostes elaborades pel PSC que afecten els seus respectius departaments: “Ja que n'arriben de nous, potser necessiten o els aniran bé algunes propostes que hem treballat” .

Preguntada pel nomenament de Natàlia Mas com a nova consellera d'Economia i per si contactaran amb ella pels comptes, Romero ha celebrat que dones liderin departaments --és la primera a capitanejar el d'Economia-- i ha dit que li correspon contactar amb el PSC si es vol reunir: "La responsabilitat d'aprovar uns Pressupostos" és del Govern.

Romero, que ha desvinculat la negociació dels comptes catalans dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) , ha explicat que Illa ha demanat als integrants del seu 'Govern alternatiu' mantenir 150 trobades amb entitats i agents de Catalunya les properes setmanes per a abordar les seues inquietuds i preocupacions.