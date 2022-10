El president del PDeCAT, David Bonvehí, amb Ferran Bel i Genís Boadella / @EP

El PDeCAT vol impulsar la reconstrucció de l' espai CiU davant l'actual panorama polític i buscarà les complicitats de tots els que puguin sentir-se representats en aquest objectiu per fer-ho possible.

Així ho han explicat fonts de la formació als mitjans, que consideren que la situació política s'ha aclarit després de la sortida de Junts del Govern i que, en contraposició de tot això, el paper del PDeCAT, “com a opció central, queda clara” .

MÉS INFORMACIÓ Aquestes seran les noves cessions de Pedro Sánchez a ERC i el PDeCAT

"Més que mai, veiem una oportunitat. Si hi ha un moment polític per fer-ho, pensem que és ara", afegeixen.

De fet, aquest dilluns, el secretari general del PDeCAT, Marc Solsona , ja va reivindicar "el llegat convergent" i va destacar la importància de posicionar-se perquè la gent que s'ha mantingut fidel a aquest espai puguin veure al partit la seva opció per a Catalunya.

Per aconseguir-ho, volen posar en valor l'experiència i la feina que duen a terme els quatre diputats que tenen al Congrés, amb Ferran Bel al capdavant, per poder tenir impacte a Catalunya, així com el seu pes municipal.

"L'espai CiU estarà a les eleccions", han recalcat les citades fonts, que necessiten que ja han sondejat persones de diferents espais i àmbits per tornar a forjar aquest espai.

MUNICIPALS

Sobre les municipals del 2023 , el PDeCAT, amb més de 4.000 militants --2.600 al corrent de pagament--, va aprovar fa un any no concórrer sota les seves sigles però sí que ho farà sota el paraigua de Pacte Local (PL), que aglutina, entre altres partits, la formació i on ha abocat els drets electorals.

Amb més de 110 candidatures tancades i amb l' objectiu d'arribar a les 300, fonts consultades expliquen que dimecres que ve s'incorporarà una formació a la plataforma municipalista, i que aquest octubre presentaran els seus candidats a les quatre capitals catalanes.

De moment, es coneix que PL ha mantingut converses amb l'exdirector general d'Alimentació i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat i actual delegat a Lleida del col·legi d'Enginyers Agrònoms, Domènec Vila --que no és del PDeCAT-- perquè sigui l'alcaldable a Lleida.

A Barcelona, Tarragona i Girona es desconeixen fins ara els possibles noms que s'haurien sondejat per encapçalar les llistes als comicis.