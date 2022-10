El president, durant la compareixença. Foto: Generalitat



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostingut aquest dimarts 11 d'octubre que "no s'entendria" que Junts rebutgés els Pressupostos catalans del 2023 , ja que considera que els ha elaborat el fins ara conseller d'Economia, Jaume Giró, i ha mantingut Junts, comuns i CUP com a socis prioritaris per tirar endavant els comptes.

D'aquesta manera, Aragonès s'alinea amb Oriol Junqueras, que el passat dilluns 10 es va manifestar en els mateixos termes en una entrevista.

Així ho ha assegurat des de la Generalitat després de la primera reunió del Consell Executiu en solitari d´ERC després de la sortida de Junts del Govern. Aragonès ha afirmat que, si no es pot aprovar els comptes, que la pròrroga pressupostària no és la "primera opció" però que pot ser una possibilitat.

També ha apuntat que després del canvi del Govern "és molt difícil" que els comptes es puguin aprovar abans de l'1 de gener, com pretenia en un inici, de manera que s'endarreriran els tràmits previstos inicialment.

Un moment de l‟acte de la presa de possessió dels consellers. Foto: Generalitat

"En un context com l'actual és molt important disposar d'un bon pressupost per a Catalunya . La meva prioritat és aconseguir el suport de les formacions que, al llarg de la legislatura, han contribuït a la governabilitat del país", ha assegurat.

Aragonès ha apuntat que la seva intenció és " seguir treballant amb tota la determinació ", assegurant que "la dinàmica de treball segueix i el Govern no s'atura perquè el país no s'atura i ens demana celeritat ", assegurant que per això han volgut afrontar" amb rapidesa" els canvis que ha fet al seu executiu.

D'altra banda, el president ha dit que segueix "fermament compromès" amb la independència de Catalunya i ha assegurat que "treball per aconseguir un referèndum reconegut per la comunitat internacional".