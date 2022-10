Arxiu - L'exdiputat de la CUP Antonio Baños en una imatge de fitxer.

El Jutjat Penal número 30 de Madrid ha condemnat quatre mesos de presó l'exdiputat de la CUP Antonio Baños per no respondre a Vox en el judici del procés.

La magistrada ha condemnat Baños per un delicte de desobediència comès el passat 27 de gener del 2019 quan es va negar a contestar l'advocat de Vox durant la seva declaració en qualitat de testimoni en el judici del procés.

Aquesta decisió de la jutgessa contrasta amb la jurisprudència marcada pel Suprem, que fa una setmana va condemnar Eulàlia Reguant a una multa, sense pena de presó ni multa.

La condemna a Baños li imposa el pagament de costes, encara que no és ferma i es pot recórrer a l'Audiència Provincial de Madrid en un termini de 10 dies.

Tot i que el dirigent al principi s'enfrontava a una pena de sis mesos de presó pel delicte de desobediència greu, el dia del judici la Fiscalia va rebaixar la seva petició a quatre mesos de presó. Ara, la magistrada Hortensia Oro-Pulido ha estimat pertinent aplicar la pena de presó amb l'accessòria d'inhabilitació especial per al dret al sufragi passiu.

A la sessió del 29 de setembre passat, la defensa de Baños va negar que l'exdiputat -que va rebutjar declarar en castellà durant el judici- cometés un delicte de desobediència. "No hi va haver oposició al que se li preguntava, sinó a qui (li preguntava)", va assenyalar el lletrat Carles López, que va demanar una sentència absolutòria per al dirigent.