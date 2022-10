Fins ara consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Victòria Alsina, i la nova consellera d'aquest departament Meritxell Serret @ep.

La fins ara consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Victòria Alsina , ha traspassat aquest dimarts el departament a la nomenada consellera Meritxell Serret , que ha assegurat que treballarà "amb ganes i molta il·lusió" per consolidar i engrandir la presència catalana a l'exterior.

Serret, que ha pres possessió del càrrec aquest mateix dimarts després de la sortida de Junts de l'Executiu de Pere Aragonès , ha expressat el seu "reconeixement" a la tasca d'Alsina i ha confiat a continuar treballant per l'objectiu comú de projectar Catalunya al món, ha dit conversant amb Alsina davant dels mitjans.

La nova consellera ha subratllat que treballarà per consolidar la feina feta i avançar en la projecció catalana a nivell mundial , des de la vocació d'"empoderar i donar tot el suport a les delegacions" del Govern a l'exterior i d'acompanyar la comunitat catalana a estranger.

La ja exconsellera ha garantit que han treballat perquè la Conselleria sigui una "estructura d'Estat" al servei no només de la Generalitat, sinó també de l'àmbit local, les empreses i la societat civil, segons Alsina, que ha lliurat a Serret una memòria USB com a traspàs.

Serret, que està pendent de judici per l'1-O i és diputada del Parlament per ERC, va ser consellera d'Agricultura al Govern de Carles Puigdemont i, després de la destitució, es va traslladar a Bèlgica, on va ser designada delegada de la Generalitat a Brussel·les i d'on va tornar el 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem (TS).