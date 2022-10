La ja exconsellera Gemma Geis ha traspassat la cartera al nou titular d'Universitats i Recerca, Quim Nadal - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

La ja exconsellera Gemma Geis ha traspassat la cartera al nou titular d'Universitats i Investigació, Quim Nadal, i ha fet broma que encara queda "treball per fer" al departament.

Durant l'acte de relleu de carteres, Geis ha entregat un llapis de memòria USB a Nadal, en què serà el seu retorn a la Generalitat després d'haver estat conseller del PSC durant els tripartits.

Geis ha dit al nou conseller que, una vegada acabi l'acte simbòlic de relleu de carteres, explicarà detalladament les accions que han dut a terme durant la legislatura.

L'exconsellera ja va destacar dilluns al compte de Twitter algunes de les mesures que han impulsat o estan en vies d'impulsar com la Llei de la ciència, un increment del 70% en ajudes en investigació i un augment de 600 places del grau d'infermeria , entre altres.

Així, Nadal ha ironitzat que no feia falta perquè al seu fil de Twitter estaven detallades aquestes accions i Geis li ha tornat la broma assegurat que encara hi ha "treball per fer".