El nou conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells , ha substituït el ja exconseller Josep Maria Argimon al capdavant del departament però ha reivindicat la feina del seu predecessor i ha mostrat voluntat continuista allunyat del “pim pam pum polític”.

Traspàs de carteres entre el nou conseller de Salut, Manel Balcells, i l'exconseller Josep Maria Argimon @ep

Durant l'acte de relleu de carteres, Balcells ha defensat el sistema sanitari com una "joia" que considera que cal preservar davant de qualsevol lluita partidista i ha assegurat que, igual que Argimon, té identificades les seves mancances i sap què s'ha de fer per abordar-les.

"Una altra cosa és si hi ha pressupost", ha advertit el nou titular de Salut, que ha advocat per seguir, continuar i intensificar les accions que s'han impulsat sota la batuta d'Argimon, tot i que ha aclarit que prioritzaran temes i posaran el segell personal com departament.

Balcells creu que ell i el seu predecessor comparteixen una "visió molt similar" del sistema sanitari i les seves necessitats i ha assegurat que tenen molta feina en un departament que fins ara ha estat molt ben conduït, en les seves paraules.

Per part seva, el conseller sortint ha celebrat l'elecció de Balcells com el seu substitut i ha assegurat que és un vell amic amb qui ha compartit projectes dins del sistema sanitari: "És el millor que ens podia passar a Salut", ha afirmat.