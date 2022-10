Arxiu - Façana del Tribunal Constitucional, a 15 d'octubre de 2021, a Madrid (Espanya).

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès aquest dimarts a tràmit el recurs que va presentar el Govern madrileny que lidera Isabel Díaz Ayuso contra el decret d'estalvi energètic de l'Executiu de Pedro Sánchez que, entre altres coses, limita la temperatura de la calefacció i la refrigeració a 19 i 27 graus, respectivament.

Amb ponència del magistrat Ramón Sáez, el TC ha decidit admetre el recurs de la Comunitat de Madrid --tal com ha informat-- contra el Reial decret llei 14/2022 de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a lestudi, així com de mesures destalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Aquest pla energètic impugnat per l'Executiu d'Ayuso limita la temperatura de calefacció i refrigeració a les administracions públiques, establiments comercials com a grans magatzems o centres comercials, espais culturals o infraestructures de transport com estacions o aeroports, deixant fora hospitals, centres educatius, gimnasos, perruqueries o cuines de restaurants.

També obliga el decret a apagar els llums d'aparadors i edificis públics desocupats des de les 22.00 hores, ja que tant edificis com locals disposin de tancaments automàtics als accessos per impedir que es quedin oberts permanentment.

Ayuso va anunciar al setembre que acudiria al Constitucional en considerar que Sánchez va presentar el decret "de forma arbitrària" i "autoritària" i "contra els comerços i altres establiments públics en un moment molt difícil per a tots ells".

Per a la Comunitat de Madrid, el Govern central amb aquesta iniciativa "envaeix competències sense justificació" , especialment en matèria de Sanitat i Comerç, "sense haver-hi raons d'urgència". Des del punt de vista sancionador, l'Executiu regional va qüestionar l'aplicació del decret, ja que no s'especifica quant de temps han d'estar apagats els aparadors ni els edificis públics.

I va incidir que el text va en contra del Decret de Salut i Seguretat en el treball del 1997, que estableix que les activitats anomenades de treball lleuger, com són les pròpies del comerç i l'hostaleria, no es poden superar els 25 graus de temperatura .

ALTRES ADMISSIONS



Igualment, l'òrgan de garanties ha declarat admissible al ple el recurs dels diputats d'Unides Podemos contra la llei 5/2022 per la qual es modifica la normativa d'ordenació i coordinació dels transports urbans de la Comunitat de Madrid.

I el mateix ha fet amb la qüestió d'inconstitucionalitat que la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va plantejar sobre la llei de regulació del joc.