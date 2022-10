La nova consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, amb el conseller sortint, Jaume Giró, aquest dimarts - DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)

La fins ara directora general d'Indústria, Natàlia Mas, ha assumit aquest dimarts la cartera d'Economia i Hisenda de la Generalitat de la mà del conseller sortint, Jaume Giró, i ha dit que aspira a aprovar els Pressupostos del 2023 amb Junts, CUP i Comuns.

Ho ha dit en declaracions als mitjans a la seu de la Conselleria i Hisenda després de rebre de la mà de Giró l'avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat per al 2023 i la documentació de traspàs, després de mantenir una trobada d'uns 15 minuts.

Ha dit que treballarà "amb la hipòtesi de treball" de poder disposar de Pressupostos i poder-los consensuar i aprovar amb totes les forces que van permetre tant la investidura com l'aprovació dels pressupostos actuals.

Preguntada per si hi haurà retocs, Mas ha dit que és un projecte molt avançat i que volen treballar amb la màxima celeritat possible: “Els nous equips i consellers necessitaran un cert marge de temps per analitzar i validar aquelles partides pressupostàries i confirmar-les”.

"Màxima celeritat, ambició i consens són les variables amb què treballarem", ha afegit Mas, en un traspàs que s'ha efectuat dins del despatx de la nova consellera, amb alguns exemplars dels mitjans britànics The Economist i The Financial Times en una de les taules, i la presència del secretari general sortint, Jordi Cabrafiga, i el relleu, Josep Maria Villarrúbia.