El Rei presideix aquest dimecres una desfilada del 12 d'octubre amb més de 4.000 militars, 150 vehicles i 84 aeronaus @ep

El Rei presideix a Madrid la tradicional desfilada pel Dia de la Festa Nacional , la parada militar més important des d'abans de la pandèmia amb la participació de més de 4.000 efectius, 150 vehicles i 84 aeronaus.

Els Reis Felip i Letizia juntament amb la infanta Sofia arribaran a la plaça de Lima per donar començament oficial a l'acte. La princesa Leonor , que està estudiant en un col·legi de Gal·les , tornarà a absentar-se igual que l'any passat.

Al costat dels Reis estaran a la desfilada els membres del Govern, inclosos els ministres d' Unidas Podemos , i ja són tradicionals els xiulets i les esbroncades d'una part dels assistents al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez.

També hi participen tots els presidents autonòmics excepte els de Catalunya i Euskadi, Pedro Aragonés i Iñigo Urkullu , que com és habitual no viatjaran a Madrid per participar dels actes del 12 d'octubre.

Tot i això, l'absència més representativa serà la de Carlos Lesmes, que aquest mateix diumenge va anunciar la seva dimissió com a president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) davant la falta d'acord polític per a la seva renovació.

Els actes començaran amb l'arribada dels Reis a les 11.00 hores del matí, que rebran honors militars i Felip VI passarà revista a les tropes, i després saludarà les autoritats. Després tindrà lloc el tradicional salt paracaigudista amb la bandera d' Espanya i després l'hissat de la bandera i l'acte d'homenatge als caiguts per Espanya .

El seguiran les desfilades aèries i terrestres d' Unitats de l'Exèrcit de Terra, Armada, Exèrcit de l'Aire, Guàrdia Civil, Unitat Militar d'Emergències, Guàrdia Reial, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i diversos organismes de Seguretat, Protecció Civil i Emergències

A la desfilada aèria una de les estrelles és la Patrulla Àguila , la patrulla acrobàtica de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai. En aquesta ocasió, la patrulla ha extremat les precaucions per evitar fallades en els colors del fum amb què pinta al cel la bandera d' Espanya .

Però a més, per primera vegada volarà amb un combustible coprocessat que és més net, segons han explicat a Europa Press fonts de la Força Aèria espanyola . Es tracta del resultat d'una col·laboració entre Repsol, TIS, Airbus i l'Exèrcit de l'Aire perquè l'any 2050 tots els combustibles de les aeronaus siguin nets.

A la desfilada terrestre hi prendran part més de 4.000 militars, 150 vehicles i prop de 220 cavalls. En aquest cas, els aplaudiments es reparteixen entre els Exèrcits, la Unitat Militar d'Emergències o les forces de seguretat, totes a més acompanyades de les seves ja famoses mascotes, com la cabra de la Legió.

Aquest any han tingut un espai especial els serveis d'emergències, amb presència dels diferents organismes implicats en la resposta a l'erupció del volcà de La Palma.

L'anedota del dia l'ha protagonitzat el president del Govern, Pedro Sánchez, que arribava un minut tard i ha fet esperar els Reis, que han endarrerit la baixada del cotxe oficial perquè el cap de l'Executiu s'unís a la comitiva que havia de rebre'ls

Després de la desfilada, els Reis oferiran una recepció al Palau Reial, aquesta vegada ja sense les restriccions a què va obligar la pandèmia els dos últims anys. Hi estan convidats els poders de l'Estat, membres del Govern i executius autonòmics, líders de partits polítics i d'altres institucions.