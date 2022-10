Sánchez fa esperar els Reis a la desfilada del 12 d'octubre i rep esbroncades i insults per la ciutadania | @ep

La desfilada del 12 d'octubre recupera aquest any esplendor després de les restriccions imposades a les dues últimes edicions per la pandèmia. Hi participen més de 4.000 militars, 150 militars i 84 aeronaus recolzats per milers de ciutadans que des de primera hora del matí han inundat amb banderes d'Espanya el passeig de la Castellana.

En arribar, els Reis han estat rebuts pel president, la ministra de Defensa, el Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall general Teodoro López Calderón, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Els monarques han rebut després honors militars i Felip VI ha passat revista a les tropes, i després ha saludat les autoritats. Després ha tingut lloc el tradicional salt paracaigudista amb la bandera d'Espanya i després l'hissat de la bandera i l'acte d'homenatge als caiguts per Espanya.

Li han seguit les desfilades aèries i terrestres d'Unitats de l'Exèrcit de Terra, Armada, Exèrcit de l'Aire, Guàrdia Civil, Unitat Militar d'Emergències, Guàrdia Reial, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i diversos organismes de Seguretat, Protecció Civil i Emergències.

Als tribunals principals hi ha els membres del Govern --han faltat les vicepresidentes Nadia Calviño i Teresa Ribera, la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, la d'Indústria, Reyes Maroto, i el d'Universitats, Joan Subirats--.

També, representants de les principals institucions de l' Estat --amb la sonada absència de l' expresident del CGPJ i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes-- i líders dels partits polítics, que fins i tot han tingut oportunitat d'intercanviar algunes paraules abans de l'inici de la desfilada. S'ha pogut veure parlant per exemple els líders del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.

L'anedota de l'acte l'ha protagonitzat el president del Govern, Pedro Sánchez, que arribava un minut tard i ha fet esperar els Reis, que han endarrerit la baixada del cotxe oficial perquè el cap de l'Executiu s'unís a la comitiva que havia de rebre'ls