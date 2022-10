Ciutadans denuncia a Brussel·les que la Generalitat aplica "el monolingüisme català a escoles" | @ep

L'eurodiputada de Ciutadans i vicepresidenta de la comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior al Parlament Europeu, Maite Pagazaurtundua, ha assegurat aquest dimecres a Brussel·les que la Generalitat de Catalunya està aplicant “el monolingüisme català a l'escola com la Dictadura va imposar l'espanyol".

Durant aquesta Festa de la Hispanitat, Pagazaurtundúa ha reunit a Brussel·les un grup de representants d'organitzacions espanyoles, implantades en comunitats bilingües on s'està produint l'exclusió de l'espanyol a l'ensenyament i altres aspectes de la societat.

En concret, s'han donat cita al Parlament Europeu representants d'Impuls Ciutadà, Docents Lliures, Assemblea per una escola bilingüe, Plis, educació, Societat Civil Balear, Docents per la Llibertat Lingüística, Idiomes i Educació, Societat Civil Valenciana i així com l'Associació Pompaelo per parlar del País Basc i Navarra.

Durant la sessió de debat, Pagaza ha destacat que es va estenent la discriminació de la llengua materna, com a llengua vehicular, quan aquesta és l'espanyol. "No té sentit pedagògicament. No es pot imposar la immersió i hi ha molts models per fomentar el multilingüisme, si ens importen els menors", ha plantejat.

En aquest sentit, ha lamentat que es desaprofita l'oportunitat de fomentar el plurilingüisme a les societats. "Utilitzen els nens i si volem societats obertes, lliures, on tinguin totes les oportunitats, no ho podem permetre", ha afegit.

Segons ha explicat la vicepresidenta de LIBE, la Llei , els drets les sentències que reconeixen els drets, estan per complir-se. "I no fer-ho és atacar el fonament de l'Estat de dret democràtic. Per al nacionalisme, la llengua és un tabú que ha arribat a la màxima irracionalitat després de dècades a Catalunya i que corre el risc de repetir-se a molts racons del nostre país", ha advertit.

Així, ha assenyalat que els membres de la Generalitat no només fan declaracions contra l' Estat de Dret , sinó que aquesta Administració es declara en rebel·lia i legisla i realitza actes oficials que tenen com a fi el desacatament de sentències que busquen protegir drets fonamentals.

A més, Pagaza ha recalcat que el Govern de Pedro Sánchez no fa ús dels mitjans de què disposa per abordar aquest conflicte, i deixa en una "indefensió manifesta les famílies i nens que veuen atacats els seus drets a parlar i educar-se en la llengua materna" , que a més és llengua oficial".