El paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire aterra amb èxit amb la bandera malgrat una "incidència" en desplegar l'ensenya | @ep

El paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai ha aconseguit aquest dimecres aterrar amb èxit amb la bandera d'Espanya davant la tribuna presidencial de la desfilada del 12 d'octubre malgrat una "incidència tècnica" al desplegament de l'ensenya.

El soldat Óscar García, de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit de l'Aire (PAPEA) , ha estat l'encarregat de baixar amb una gran bandera per aterrar davant de la tribuna ocupada pels Reis i les autoritats de l'Estat.

L'aterratge ha culminat amb èxit, encara que per això el militar ha hagut de solucionar a l'aire un problema amb la bandera, que se li ha enrotllat al cos abans de desplegar-se del tot.

La seva unitat ha celebrat poc després a Twitter l'èxit de la missió, que ha culminat "després de resoldre amb serenitat, aplom i gran capacitat resolutiva" el que ha qualificat d'"incidència tècnica" al desplegament de l'ensenya nacional.

El salt paracaigudista amb la bandera és cada any un dels moments més tensos de les desfilades, ja que requereix de gran habilitat i precisió tècnica per fer-ho al lloc indicat. Aquest any les grues de l?obra de l?estadi Santiago Bernabéu feien encara més difícil la missió.

L'any 2019 el paracaigudista que portava la bandera, de la Brigada Paracaigudista de l'Exèrcit de Terra , va quedar enganxat a un fanal convertint-se en protagonista involuntari de la desfilada.