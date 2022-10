Jordi Pujol reapareix després de patir un ictus a un restaurant de Badalona | Crònica global

Jordi Pujol ha estat vist aquesta setmana en un restaurant de Badalona després de patir un ictus. L' expresident de la Generalitat ha reaparegut públicament després que patís un ictus fa un mes. Pujol va estar ingressat a l' Hospital de Sant Pau durant una setmana fins que va rebre l'alta hospitalària davant l'evolució "favorable" del seu estat neurològic

Els símptomes de l'ictus van començar el dilluns 12 de setembre cap a les 11 del matí, quan Pujol va començar a notar problemes a la parla. Ràpidament el codi ictus que opera als hospitals catalans va confirmar l?afectació per falta de flux sanguini cerebral. Ara, l'expresident està en espera de judici per l'origen de la fortuna familiar, que la Fiscalia vincula amb la corrupció durant la seva etapa al capdavant de la Generalitat . Anticorrupció demana nou anys de presó per a l'expresident, a qui no acusa l' Advocacia de l'Estat perquè ja estan prescrits els seus delictes fiscals.