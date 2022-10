Canyosa, en un acte recent. Foto: Europa Press

El president de Cs de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha assegurat que, si el primer secretari del PSC, Salvador Illa , no demana anar a eleccions, "hauria de fer valer el mecanisme de la moció de censura" contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha afegit que el seu partit el recolzaria. "Jo preferiria al capdavant de la Generalitat un PSC , encara amb totes les seves mancances, que una continuïtat del processisme d'ERC", ha assegurat Carrizosa aquest dijous 13 d'octubre en una entrevista a TV3 .

El líder del partit taronja considera que han de canviar les coses a Catalunya i "amb unes eleccions el panorama canviaria i molt", i ha assegurat que després de la ruptura del Govern de coalició d'ERC i Junts es podria obrir una nova etapa.

Ha reclamat la convocatòria de comicis perquè el Govern només compta amb el suport dels 33 diputats d'ERC. "Quan no es té suport clar del Parlament, la sortida democràtica més normal és la convocatòria d'eleccions", ha assegurat.

A més, Carrizosa ha criticat que el Govern contempli la possibilitat de prorrogar els Pressupostos del 2023, i ha retreu als socialistes la seva actitud, ja que creu que "no canviaran les coses fins que no hi hagi un PSC que les vulgui canviar".

Preguntat per si el partit donaria suport a ampliacions de crèdit si es prorroguen els Pressupostos, Carrizosa ha respost que l'haurien de mirar, i ha criticat que l'Executiu català hagi anunciat una ampliació del sostre de despesa de 3.000 milions d'euros per als comptes de 2023, però només destinin 300 a l'"escut social".

De la mateixa manera, Carrizosa ha criticat que el PSC no participés el 12 d'octubre passat a la manifestació pel Dia de la Hispanitat a Barcelona, i ho ha atribuït a "complexos que tenen".