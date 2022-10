El president del Govern, Pedro Sánchez @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha acusat el PP d'" invocar constantment l'apocalipsi " en assenyalar que les mesures que posa en marxa el Govern portaran conseqüències catastròfiques i llastaran la creació d'ocupació. L'últim exemple, segons ell, es refereix a la pujada de les pensions d'acord amb l'IPC, però ha advertit que aquest augment anunciat pel Govern no farà col·lapsar el sistema.

Sánchez ha fet aquestes declaracions en el torn de rèplica durant la seva intervenció aquest dijous al Congrés dels Diputats, on compareix a petició pròpia per explicar les mesures anticrisi del Govern i donar compte del Consell Europeu celebrat a Praga la setmana passada.

Així, ha acusat el PP de catastrofisme i d'assenyalar durant la pandèmia que els ERTES "manarien a mitja Espanya a l'atur" , segons ha assenyalat. En la mateixa línia ha defensat que els nivells d'ocupació avui són millors que els que va deixar el PP quan va abandonar el Govern el 2018.

JA HO VAN FER A PANDÈMIA



A continuació ha indicat que el segon apocalipsi que va invocar el PP va ser el de la vacunació i que no s'arribaria al 70% de la població immunitzada. "Arribem en temps i forma i ara estem començant a aplicar la dosi de reforç", ha apuntat.

De la mateixa manera, s'ha expressat respecte a les crítiques a la reforma laboral. Sánchez va acusar personalment la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra d'advertir que aquesta reforma comportaria una "destrucció massiva" d'ocupació i que la realitat no li està donant la raó perquè les dades d'ocupació han millorat.

En aquesta mateixa línia ha indicat que ara "el quart apocalipsi" del qual alerta el PP es refereix al sistema públic de pensions i que aquest "col·lapsarà" i que "no és viable" després que el Govern anunciés una actualització del 8 ,5% per al proper any.

Així, li ha demanat que digui "clarament" si recolza aquesta pujada associada a l'IPC --que està recollida a la llei-- o que volen "trencar el Pacte de Toledo". Per Sánchez el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "no hi està a favor" i ha demanat que ho aclareixi, en nom dels jubilats del país.