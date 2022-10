El síndic de la Sindicatura de Comptes Manel Rodríguez aquest dijous al Parlament - PARLAMENT

El síndic de la Sindicatura de Comptes Manel Rodríguez ha recomanat que els reguladors incorporin la possibilitat d'imposar multes coercitives als responsables d'incomplir "reiteradament" amb l'obligació de subministrar informació periòdica a la sindicatura.

Ho ha dit aquest dijous en comissió parlamentària per presentar els informes de fiscalització sobre l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, Avançsa, del 2019 i de les corporacions locals del 2020.

També demanen mesures coercitives per a qui no compleixi l'obligació d'enviar el compte general de cada exercici a la institució fiscalitzadora mentre es persisteixi en aquesta situació d'incompliment.

Rodríguez ha insistit que el Govern hauria d'establir mitjançant un decret els criteris de coordinació de les funcions d'assistència i de cooperació a les corporacions locals per integrar aquestes funcions en un sistema global i aconseguir una actuació conjunta "efectiva" i eliminar disfuncionalitats.

Aquestes són dues de les 22 recomanacions de l'organisme, de les quals 14 van dirigides als ens locals, quatre a la Generalitat i quatre més als òrgans corresponents.

D'aquestes 22, sis són per millorar el rendiment de comptes, nou per millorar el contingut dels comptes, quatre per millorar el cens del sector públic, i tres més dels que no ha concretat.

Pel que fa a l'aprovació dels comptes, Rodríguez ha explicat que un 10% del total dels lliurats dins de termini van ser aprovats després de l'1 d'octubre, és a dir, fora del termini previst per la legislació.

Els ens que han presentat un resultat pressupostari ajustat de l'exercici 2020 negatiu són l'11%, mentre que un 2% han presentat el romanent de tresoreria disponible per a despeses generals negatives a final d'exercici.

Sobre validacions, la Sindicatura de Comptes n'ha efectuat 642 en model normal i 440 en model simplificat, i el 80% dels comptes anuals ha comptat amb alguna incidència, majoritàriament per falta de coherència interna de les dades comptables.