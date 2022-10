Accés al centre penitenciari Àlaba. Foto: Europa Press

El Govern Basc ha atorgat els últims dies el tercer grau a cinc presos més d'ETA, entre ells Asier Carrera , condemnat per l' atemptat mortal amb cotxe bomba que va acabar amb les vides del dirigent socialista basc Fernando Buesa i el seu escorta l'any 2000.

La decisió de progressar al tercer grau afecta també Garikoitz Arruarte, Ainhoa Barbarin, Roberto Lebrero i Patxi Marques , segons explica l'Observatori de Política Penitenciària de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT).

Asier Carrera, l'únic dels cinc amb delictes de sang, gaudia fins ara del principi de flexibilitat penitenciària de l'article 100.2. Va ingressar a la presó el novembre del 2000 per una condemna de 30 anys pels delictes d'assassinats, lesions, tinença d'armes, estralls i violència, segons va informar Institucions Penitenciàries quan va ser traslladat de presó.

En concret, Asier Carrera compleix condemna per ser el terrorista encarregat d'accionar el comandament a distància del cotxe bomba que va matar el dirigent del PSE-EE i l'ertzaina que exercia funcions d'escorta. A més, l'Audiència Nacional el va condemnar per haver intentat atemptar l'any 2000 contra el diputat general d'Àlaba, Ramon Rabanera.



PREOCUPACIÓ DE L'AVT

En total, el Govern Basc ha progressat al tercer grau 29 etarres des que va assumir la competència penitenciària fa un any, segons el recompte de l' Associació Víctimes del Terrorisme (AVT). Sense comptar les últimes cinc decisions, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja ha recorregut 16 acords del Departament de Justícia basc, dos dels quals ja han estat revocats.

Després d'una recent jornada de treball a la presó de Zaballa (Àlaba) pel primer any de la transferència de presons, la consellera d'Igualtat, Justícia i Polítiques Socials del Govern Basc, Beatriz Artolazabal, va insistir que "no hi ha tractaments col·lectius" per a els presos d'ETA i que cap "obtindran cap benefici o perjudici als centres penitenciaris bascos, sigui d'ETA o no".

L'AVT ha reiterat la seva preocupació per la xifra que indica que 8 de cada 10 presos etarres són a presons basques, una comunitat amb un executiu que aposta per un model penitenciari que "potencia el règim obert".