El president Aragonès, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va instar el passat dijous 13 d'octubre passat Junts a aclarir si recolzarà el projecte de pressupostos del 2023 per saber quin escenari s'obren sobre això, encara que ha relativitzat la possibilitat de prorrogar els comptes malgrat no ser l'escenari "ideal".

"Primer cal aclarir si Junts recolza els pressupostos. Si el resultat és que no, caldrà veure quins escenaris s'obren. Seria inversemblant que hagin fet uns pressupostos i ara no els donin suport. Han de prendre una decisió, si prioritzen una tàctica de partit o les necessitats de la ciutadania i del país", va dir en una entrevista a TV3.

Després de reiterar que prioritza Junts, la CUP i comuns per tirar-los endavant, ha evitat aclarir si compta amb els socialistes, amb els quals sí que vol arribar a pactes "en l'àmbit antirepressiu, on haurien de ser més proactius i més clars, i ser més clars en quina és la seva proposta per a Catalunya”.

Tot i subratllar que la seva prioritat és tenir pressupostos, no ha descartat la pròrroga dels comptes en assegurar que, en cas que no es puguin aprovar, hi ha tècniques que permetrien implementar partides econòmica com l'escut social de 300 milions d'euros que va anunciar a el Parlament, entre d'altres.

Sobre la sortida de Junts del Govern, considera que en són els únics responsables i ha advertit que no supeditarà les institucions catalanes "ens ens externs que, malgrat mereixen respecte, no poden estar per sobre del Govern, com el Consell de la República".

SOBRE JUNTS



"Les decisions que culminen amb la sortida de Junts del Govern les pren Junts", ha sostingut el president català, que ha rebutjat novament anar a eleccions davant l'escenari actual, deixant clar que les legislatures duren quatre anys sempre que puguin dur a terme polítiques.

A parer seu, destacats dirigents de Junts han qüestionat des de l'inici de la legislatura l'estratègia del Govern i això no permetia que tinguessin "tota la força" per negociar amb l'Estat,

"Crec que hi ha una part de la seva formació que, des d'un inici, no volien que el Govern tirés endavant. Hi havia un sector que no volia que es formés el Govern", ha apuntat Aragonès, que no s'ha volgut pronunciar sobre el paper que ha jugat en aquest procés l?expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

LEGITIMITAT DE LES INSTITUCIONS



A més, ha reivindicat la legitimitat de les institucions catalanes, i creu que qüestionar-ho o negar-ho és un error: “Evidentment Junts no és Vox però determinat llenguatge ens ho podem estalviar”.

En preguntar-li si la presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, hauria de dimitir, Aragonès ha assegurat que "hauria d'haver cedit la presidència del Parlament des de fa molt de temps".

COMISSARIS EUROPEUS



També ha anunciat que, per primera vegada després de deu anys, es reunirà amb dos comissaris europeus a Brussel·les, la primera dijous 20 amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, a qui traslladarà la seva preocupació "pels casos d'espionatge" amb el programari Pegasus.

L'endemà està previst que Aragonès es trobi amb el comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, per explorar la contribució que pot fer Catalunya en el marc de la sobirania digital europeu i en el disseny i la creació del xip europeu.