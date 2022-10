El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, viatja aquest divendres a Berlín per participar al Congrés del partit Socialista Europeu (PES) on es reunirà amb els principals líders socialdemòcrates del continent. Allà debatran sobre els canvis i les incerteses que afronta Europa i les propostes progressistes per fer-hi front.

Abans de l'inici del congrés, Sánchez mantindrà una trobada amb el primer ministre de Portugal, António Costa , i el canceller alemany, Olaf Scholz, en una reunió que es produeix una setmana abans de la cimera de líders de la UE per decidir sobre la intervenció del mercat elèctric i la possible extensió de l '“excepció ibèrica” a la resta de la UE.

Sánchez, que també és secretari general del PSOE, participarà aquest divendres al tradicional sopar de líders i l'endemà tindrà un esmorzar de treball amb els primers ministres i líders del PES, abans que comenci el plenari del congrés. A continuació intervindrà al primer panell al costat dels líders de Portugal, Finlàndia, Suècia i Malta, sota el títol 'Liderant Europa cap al canvi'. També està previst que sigui elegit el nou president del PES, l'exprimer ministre suec, Stefan Löfven.

Amb Sánchez viatja a Berlín la resta de la delegació del PSOE formada pel secretari d'Organització, Santos Cerdán; la secretària d'Igualtat, Andrea Fernández; la secretària de Política Internacional i Cooperació; Hana Jalloul; la secretària d´Unió Europea, Iratxe García, el secretari d´Estratègia i Acció Electoral, Javier Izquierdo; el vocal adjunt a la secretària d'Organització, Juan Francisco Serrano; i el vocal de la Comissió Executiva Federal i portaveu al Congrés, Patxi López.

A UNA SETMANA DE LA CIMERA EUROPEA

Sánchez es veurà amb els seus homòlegs europeus a una setmana de la cimera de líders de la UE a Brussel·les per decidir sobre mesures d'intervenció al mercat energètic en el marc del qual s'estudia estendre l'"excepció ibèrica" a la resta de la UE. Espanya i Portugal, a més, reivindiquen recuperar el projecte de gasoducte Midcat, al qual Alemanya s'ha mostrat favorable, mentre que França encara manté les reserves.

Una setmana enrere, a Praga, els líders europeus van encarregar a la Comissió Europea un paquet de mesures abans que se celebri la cimera a Brussel·les el 20 i 21 d'octubre i l'Executiu comunitari ja va dir que armarà la proposta sobre quatre eixos: Incentivar la reducció de la demanda energètica, intervenir en els preus del gas, garantir la solidaritat entre els Estats membres i facilitar les compres conjuntes de gas.

Aleshores, Sánchez i el president de França, Emmanuel Macron, van anunciar també una propera trobada trilateral amb Costa per buscar solucions al pols pel gasoducte MidCat per interconnectar la península ibèrica amb la resta de la UE a través dels Pirineus. L'anunciada reunió a tres de Sánchez, Macron i Costa encara no té data al calendari encara que es va estudiar que fos aquests dies a París.

El viatge de Sánchez a Berlín es produeix també una setmana després que es portés a terme la cimera hispanoalemanya a la Corunya, en què van participar el cap de l'Executiu i el canceller alemany amb quinze ministres dels dos països. D'aquesta cita va sortir un missatge de pressió a Macron perquè accepti la construcció del Midcat i que aquesta infraestructura pugui estar operativa l'any 2025.

D'altra banda, el president es veurà amb els líders socialdemòcrates europeus després que fes oficial la seva intenció de presentar la candidatura a liderar la Internacional Socialista. Ho va fer a Nova York a finals del mes de setembre mentre es duia a terme l'Assemblea General de les Nacions Unides.