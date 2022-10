Jéssica Albiach mira Pere Aragonès mentre compareix a El Parlament @ep

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , s'han reunit aquest divendres al Palau de la Generalitat per parlar de la situació política i econòmica en aquesta nova etapa del Govern d'ERC a solitari. Tot i això, sembla que hi ha hagut poca sintonia: els republicans aposten per governar en solitari amb suports externs mentre que els comuns busquen tenir presència al Govern.

Segons ha publicat El Periódico, aquesta trobada s?emmarca en una sèrie de converses que Aragonès s?ha emplaçat a mantenir amb representants de Junts, comuns, CUP i PSC i que ja ha mantingut en format telefònic.

Fonts de Presidència han assegurat que el president català mantindrà "els propers dies" trobades més llargues amb representants d'aquestes formacions i la primera reunió d'aquesta ronda ha estat aquest divendres amb els comuns. Aquestes trobades seran converses privades per abordar la situació política i econòmica però no per parlar “d'un únic tema concret”.

Fonts dels comuns han explicat que a la reunió han constatat que el Govern "no ha treballat ni treballa per construir una majoria estable" per poder desenvolupar el seu pla de govern. A més, Albiach ha traslladat a Aragonès que a la nova etapa del Govern la relació amb el seu partit "dependrà dels fets i no de les paraules", i l'ha avisat que qualsevol projecte del Govern haurà de ser negociat per separat.

DE CARA ALS PRESSUPOSTOS



Aquesta ronda de contactes es produeix després de la sortida de Junts del Govern ia l'espera de saber quins socis escollirà Aragonès per tirar endavant els Pressupostos del 2023 o si finalment prorroga els comptes del 2022.

El president insisteix que Junts aprovi els comptes que havia elaborat l?exconseller d?Economia Jaume Giró, i també ha fixat els comuns i la CUP com a socis, sense aclarir si tanca la porta a pactar amb el PSC en cas de no obtenir el suport de Junts.

Els comuns, que l'any passat van facilitar l'aprovació dels comptes, van congelar les negociacions sobre els Pressupostos davant de la crisi del Govern i, després de la sortida de Junts, han demanat a Aragonès que aclareixi amb qui els vol aprovar i han criticat que el president es plantegi prorrogar-los.