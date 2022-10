Núria Marín al plenari de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), a la ciutat coreana de Daejeon @ep

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha defensat davant la cimera mundial de les ciutats la cooperació intermunicipal com un dels instruments "més eficaços" en la lluita contra les desigualtats, aconseguint que s'inclogués al document de conclusions de la assemblea, segons un comunicat de la Diputació aquest divendres.

La cimera, organitzada per Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i celebrada fins aquest divendres a la població coreana de Daejeon, ha culminat amb el plantejament d'un conjunt de mesures per prendre a nivell mundial per part de governs locals per fer front a diferents reptes globals, recollides en un document titulat 'Pacte per al futur de la humanitat'.

La també alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha sostingut que la cooperació intermunicipal “permet impulsar des del món local nous models de desenvolupament adaptats a cada realitat territorial , des d'un enfocament de sostenibilitat i drets, i amb una mirada integradora i holística ".

Ha reparat que la cooperació intermunicipal, el model de servei públic de la Diputació, "és el nexe entre els reptes globals que s'han de resoldre i les localitzacions de les solucions que s'han d'idear i construir als territoris".

La delegació de la Diputació de Barcelona que ha acompanyat Marín a la cimera mundial de les ciutats l'han conformada la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, i la diputada adjunta de Presidència i delegada per a les relacions internacionals, Pilar Díaz.