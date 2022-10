Esperança Aguirre / @EP

El jutge de l' Audiència Nacional (AN) Manuel García Castelló ha acordat aquest divendres aixecar les imputacions que pesaven sobre l'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre i el seu successor Ignacio González per la presumpta existència d'una 'caixa b' també al PP de Madrid, amb què s'haurien finançat parcialment les eleccions del 2007, 2008 i 2011, unes suposades corrupteles per les quals sí que ha processat l'exconseller Francisco Granados.



D'aquesta manera, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 s'alinea amb la Fiscalia Anticorrupció, que va demanar exculpar tant Aguirre com González situant a la cúspide Granados, el presumpte cap de la 'Púnica'.



Des del 2014, l'AN investigava aquesta peça separada 9 sobre el presumpte finançament il·legal del PP de Madrid a les autonòmiques del 2007 i 2011 i les generals del 2008, així com els contractes adjudicats per l'administració madrilenya i, en concret, els contractes de reputació 'online' per posicionar alts càrrecs del PP en xarxes socials.



García Castelló indica que els fets relatius als comicis del 2007 i el 2008 estarien prescrits, però veu indicis de delicte en els del 2011, precisant que, encara que el compte electoral va registrar uns costos de 2,9 milions d'euros --els declarats davant de la Cambra de Comptes--, les despeses totals que per al PP de Madrid van suposar les eleccions municipals i autonòmiques van pujar a 6,8 milions .



Per això, el jutge processa vuit persones : Granados i l'exgerent del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, als quals deixa com a màxims responsables de la presumpta trama, així com Alexandre de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás i les empreses EICO Reputación Management i Madiva Editorial i Publicitat.



García Castellón apunta a possibles delictes electorals, de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics, frau en la contractació, tràfic d'influències, falsificació i suborn.



S'ARXIVA TAMBÉ PER A LUCIA FIGAR, LAMELA, GÜEMES I UNS ALTRES



Arxiva per als altres 71 imputats , entre ells Aguirre, González, Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victòria, Juan José Güemes, Juan Miguel Villar Mir i Javier López Madrid.



A més, rebutja la petició feta per l' acusació popular del PSOE d'imputar el PP. L'instructor raona que, en primer lloc, seria "improcedent" perquè els fets no tenen relació amb el partit nacional, sinó, en tot cas, "amb l'ens territorial que gaudeix de plena autonomia i autogestió per als seus interessos". I, en segon lloc, perquè seria una imputació “innecessària i inútil”, atès que els possibles delictes estan prescrits.



Sobre Aguirre, Gacía Castelló diu que " no es pot considerar acreditada la seva participació en els fets delictius" doncs, "més enllà de la prescripció dels delictes electors associats a les autonòmiques del 2007 i del 2011, el cert és que no s'han evidenciat indicis que permetin afirmar que n'era coneixedora”.



En concret, al·ludeix a una conversa entre Aguirre i González de la qual diu que es podria deduir que l' expresidenta madrilenya "podia sospitar o intuir que s'havia sobrepassat el límit de la despesa electoral", però alhora creu que aquesta xerrada també "revela que no tenia coneixement de com havia passat" i es basa en "l'asseveració que realitza al voltant de la utilització de la Fundació FUNDESCAN, descartant que fos instrument per fer-ho quan realment ho era".



García Castellón deixa clar que, "encara que l'anterior podria plantejar si (Aguirre) es va situar en el que s'anomena ignorància deliberada ", "tal qüestió, considerant l'absència d'indicis, resulta insuficient per sostenir una acusació" contra l'exdirigent popular '.



Pel que fa al canvi organitzatiu perquè els contractes de publicitat haguessin de rebre l'autorització prèvia de la Direcció General de Mitjans , el jutge exposa que tampoc constitueix un indici que Aguirre hagués efectuat aquest canvi "amb fins delictius".



També es pronuncia sobre els treballs de reputació duts a terme per les empreses de De Pedro , en manifestar que “no ha pogut acreditar-se que aquesta tingués coneixement, ni de la contractació dels treballs, ni del seu desenvolupament, ni de com s'abonaven els mateixos".



GONZÁLEZ NO VA PARTICIPAR A "CAP" INFRACCIÓ



Arxiva igualment per a González en entendre que no hi ha continuïtat delictiva en la comissió de delictes electorals perquè els "lapses de temps" entre les votacions impedeixen tractar-ho tot com un "mateix marc temporal que permeti l'execució d'un pla preconcebut o l'aprofitament d'idèntica ocasió" ".



Respecte a les eleccions del 2007 , quan González hauria estat responsable de campanya, el jutge detalla que no pot processar per la prescripció i tampoc ha pogut acreditar "cap extrem" d'una suposada reunió per sanejar les arques del PP madrileny.



En resum, " no hi ha indicis de canvis en les adjudicacions , ni intents de desviament de fons i, pel que fa a la credibilitat del denunciant, la veritat és que aquesta resulta manifestament insuficient", indica.



Pel que fa als treballs de reputació 'online', García Castellón arriba a la conclusió que González "tenia coneixement, almenys, de l'existència i aprovació" dels mateixos però que "no ha resultat acreditada la seva participació en cap actuació que , vinculada a aquests, fos constitutiva d'infracció".



LA LLIBRETA DE GRANATS



Pel que fa a la presumpta operativa delictiva, García Castelló relata al llarg de 257 pàgines que la principal font irregular de captació de recursos va ser a través d'aportacions de diners en efectiu que li eren lliurades, directament o indirectament , a Granados, aleshores secretari regional del PP.



Un cop rebudes --continua--, Granados registrava els pagaments de forma manuscrita en una llibreta negra i descomptava les quantitats que retenia per a si o per a terceres persones alienes al PP, fent arribar la resta dels diners a Gutiérrez, que com a gerent del PP madrileny s'hauria encarregat de fer els pagaments en efectiu que no volien reflectir davant de la Cambra de Comptes.



Segons la descripció judicial, la relació entre Granados i Gutiérrez era de plena confiança, ja que aquest venia desenvolupant aquesta tasca amb els diferents secretaris generals de la formació política regional i dels diferents directors de les campanyes com a nexe d'unió entre les persones que " rebien els diners en efectiu de terceres persones i, posteriorment, els feien arribar a la seu regional.



"Per poder executar aquest pla, calia comptar, com s'havia fet en períodes electorals previs, des del punt de vista dels prestadors dels serveis, amb empresaris afins que, realitzant el servei, posteriorment el facturessin sota altres conceptes", detalla .



"I, des de la perspectiva dels ingressos i despeses, es feia necessari, d'una banda, utilitzar fonts de captació de recursos, bé opaques, bé alterant la destinació declarada i, de l'altra, traslladar aquests recursos als prestadors dels serveis, bé en metàl·lic, bé a través de les factures alterades", completa.

Amb tot, l'instructor assevera que la "participació" de Granados "va resultar clau" per introduir el suposat 'aconseguidor' de la trama, De Pedro, "en l'àmbit" del PP madrileny.



A Gutiérrez, per la seva banda, el processa per suposats delictes associats als comicis del 2011 en tant que va ser el responsable dels comptes electorals, dels ingressos, despeses i de la comptabilitat dels populars a la Comunitat de Madrid . Diu que és “l'única persona directament vinculada” al finançament del partit regional.