El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat aquest divendres que es reunirà els propers dies amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a qui demanarà que "aclareixi la majoria parlamentària amb què compta".

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ofereix una roda de premsa després de la reunió de l'Executiva, el 3 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). L'exvicepresident del Govern Jordi Puigneró ha revelat que Junts ha renunciat a la seva rest

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans a Salt (Girona) abans de la presentació de Robert Fàbregas com a cap de llista de Junts d'aquesta localitat per a les properes eleccions municipals.

Turull ha explicat que Aragonès li va trucar per telèfon i li va proposar una trobada en persona "un dia d'aquests" , en el marc de la ronda de contactes que el president està fent amb els representants de PSC, Junts, CUP i comuns i que ha arrencat aquest divendres amb una reunió a la Generalitat amb la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

"Anirem amb la voluntat de veure què ens vol explicar", ha afirmat Turull, que ha insistit que Aragonès haurà d'explicar amb qui pot formar una majoria parlamentària de cara a aprovar lleis com els Pressupostos del 2023.

Ha acusat Aragonès d'haver "desistit del suport de la CUP i de Junts" , i ha recalcat que des d'ERC demanin el suport de Junts als comptes argumentant que són els Pressupostos que va elaborar el llavors conseller d'Economia Jaume Giró.

"NO SÓN ELS COMPTES DE JUNTS"



"No és cert, no són els pressupostos de Junts. És un pressupost amb molts servilismes a un pacte al qual en aquell moment érem lleials", ha concretat Turull en referència al pacte de legislatura que acusa ERC d'incomplir.

El secretari general de Junts ha sostingut que en el moment en què "hi ha una altra part que no ha complert el pacte, aquest pacte ja no existeix", i ha insistit que els pressupostos que va elaborar Giró no són els que ara defensa el seu pacte. partit.

També ha dit que l'estructura del Govern hagi canviat, i ha criticat que les Polítiques Digitals hagin "quedat difuminades" dins de la Conselleria de Presidència, ja que abans depenien de la vicepresidència i de la Conselleria de Territori.

Turull també ha lamentat que les polítiques d'habitatge, que abans estaven vinculades "a la problemàtica social de les persones", ara estiguin dins de Territori.

LAURA BORRÀS



Sobre la situació d'interinitat a la Presidència del Parlament després de la suspensió de la presidenta de Junts, Laura Borràs, com a presidenta de la Cambra catalana, Turull ha sostingut que és una qüestió ha de "resoldre" ERC.

"ERC ha agafat massa afició a dir qui de Junts pot fer política i qui no en pot fer política", ha criticat Turull, que ha afegit que això el recorda a temps passats, de fa tres o quatre anys.