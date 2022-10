Arxiu - La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge

La Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha denunciat davant de la Fiscalia Provincial de Barcelona una plataforma internacional per "la campanya contra l'avortament que promouen davant de tres clíniques de Barcelona, ja que estan vulnerant un dret fonamental com el de la interrupció voluntària de l'embaràs".

En un comunicat aquest divendres, el departament ha explicat que aquests fets poden ser "constitutius de delicte de coaccions i assetjament" recollits a l'article 172 del Codi Penal.

La consellera Tània Verge ha afirmat: "Ho diem ben alt i clar, a Catalunya el dret a l'avortament està blindat i des del Govern no permetrem que els grups fonamentalistes o de l'extrema dreta ho posin en qüestió o en dificultin l'exercici".

Ha assegurat que recentment a Barcelona "s'ha intentat vulnerar" el dret a l'avortament , per la qual cosa considera que el Govern té la responsabilitat d'actuar de manera contundent davant d'aquests fets.

Verge ha explicat que hi ha hagut "grups de persones organitzades per una campanya internacional fonamentals que s'han concentrat davant de tres clíniques on es practiquen avortaments amb l'objectiu d'intimidar i dissuadir les dones i el personal de les clíniques".

MISSATGES "RELIGIOSOS I CULPABILITZADORS"



L'escrit, presentat aquest divendres al matí, denuncia les concentracions davant de la Clínica Aragó i recull que els concentrats dirigien "de manera reiterada missatges verbals i visuals (a través de pancartes), de caràcter religiós i culpabilitzador, a les dones que accedeixen a la clínica".

La denúncia també inclou "totes les persones promotores, impulsores i participants als actes de la campanya activa que porta el mateix nom que la plataforma" i que està convocada entre el 18 de setembre i el 6 de novembre.

L'escrit reclama que s'intervingui per evitar que aquests presumptes delictes es repeteixin fins al 6 novembre, i Verge ha avisat que la Generalitat actuarà "amb tota la contundència sempre que sigui necessari i amb totes les eines polítiques i jurídiques" per defensar dret a la interrupció de l'embaràs.