Pere Aragones @ep

El Govern de Pere Aragonès ha nascut feble, amb 33 diputats al Parlament i per tant, amb la necessitat de suports parlamentaris per continuar governant. Aquesta circumstància és coneguda per alguns dels partits de l'hemicicle, especialment pels seus antics socis de Junts, que no dubtaran a clavar l'estocada final als republicans si en tenen l'oportunitat. Així, utilitzen la retòrica per fer veure que el Parlament podria tombar Aragonès si així ho proposa. Tot i això, tal com us mostrarem en aquest article, la polarització a l'hemicicle provoca que la moció de censura contra Aragonès sigui actualment una utopia, perquè cap bloc suma prou per treure'l del Palau.

Perquè progressi una moció de censura s'ha de presentar a un candidat i aconseguir el suport de la majoria absoluta de la cambra –68 diputats en el cas del Parlament–. En el cas d'Aragonès, la moció de censura només tindria sentit que arribés per dues vies: Junts o el PSC , i totes dues neixen mortes.

Els de Junts només tenen 32 diputats, i una hipotètica moció de censura a ERC presentant un candidat de les seves files no seria recolzada per cap altre grup parlamentari català: estan enfrontats amb totes les forces constitucionalistes i pel costat independentista, seria molt estrany imaginar a la CUP recolzant una moció de censura de Junts contra ERC. I encara que això passés, mai aconseguirien sumar suficient per guanyar la majoria absoluta i aconseguir el cessament del President.

Per tant, el PSC de Salvador Illa tampoc seria una candidatura que pugui fer fora Aragonès del Palau de la Generalitat. En primer lloc, perquè el partit ha desestimat presentar la moció que va suggerir el president de Cs de Catalunya, Carlos Carrizosa, que va afegir que el seu partit el recolzaria: "No el tinc al cap en aquest moment", va afirmar Illa. I en segon lloc, tampoc li surten els comptes i per tant, seria un projecte que no aniria enlloc. Els socialistes tenen, igual que ERC, 33 diputats al Parlament, i una moció de censura amb Illa com a candidat només podria ser recolzada pel bloc constitucionalista: PP, Cs i Els Comuns, que sumen 17 escons. És a dir, estarien molt lluny d'aconseguir una majoria absoluta per desallotjar Aragonès. El suport de Vox tampoc garantiria a Illa aconseguir la majoria absoluta, ia Junts no es poden permetre una moció de censura contra Pere Aragonès per investir Illa.

Amb aquest escenari, Aragonès pot ser que ho tingui complicat per governar i treure les lleis endavant, però tampoc veurà perillar la seva posició a través d'una moció de censura. Davant una oposició dividida, que és totalment incapaç de pactar entre si per aconseguir una majoria que qüestioni el seu lideratge. I si es repetiren les eleccions amb un resultat semblant, també serien incapaços de pactar una majoria alternativa que aconsegueixi arribar a la Generalitat sense el suport d'ERC. De moment no hi ha perill per al nou Govern d'Aragonès.