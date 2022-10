Brussel·les nega la congelació de fons a Espanya: aquesta afirmació és infundada | @ep

La Comissió Europea ha negat aquest divendres que hagi congelat part dels fons de recuperació de la Unió Europea en advertir que "tota afirmació" en aquest sentit és "infundada", si bé ha aclarit que revisarà que Espanya avança en els compliments acordats quan rebi la petició del Govern per accedir al tercer tram de 6.000 milions d?euros.

"Qualsevol afirmació que la Comissió ha congelat fons a Espanya sota el mecanisme de recuperació i resiliència és infundat", ha indicat un portaveu de l'Executiu comunitari a Europa Press, que ha assenyalat que Espanya ha "complit satisfactòriament totes les fites i objectius vinculats" a tots els pagaments sol·licitats fins ara".

Brussel·les surt així al pas de la informació publicada per ' Bloomberg ' respecte al retard d' Espanya a complir amb els terminis per establir un nou sistema d'auditoria dels fons europeus, cosa que impediria que accedís a noves ajudes fins que es donés per complert aquest fita, el número 173 del pla de reformes espanyol.