El PDeCAT encara no revela les cartes però recalca que no presentar esmena de totalitat no implica un suport final als comptes

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, considera que seria incomprensible que ERC acabés recolzant els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 i sostenint l'un Govern que, al seu parer, "no compleix amb Catalunya ".

Així ho ha assegurat en una entrevista al programa ' Parlament ' de RNE , recollida per Europa Press , en què explica que la seva formació segueix analitzant el projecte de comptes públics i que encara no ha decidit si presentarà una esmena a la totalitat al Congrés .

"Estem valorant, però ja hem comprovat que poc importa el que reflecteixin els Pressupostos perquè a final a Catalunya no s'acaben executant mai", ha dit, incidint que l'execució dels del 2021 es va quedar en un 35% i la de les comptes encara vigents és al 16%. "Així no ens poden demanar que donem suport uns comptes", ha emfatitzat.

En aquest context, Nogueras subratlla que el grau d'"exigència" que té Junts amb el Govern és "bastant més elevat" que el d'"altres partits catalans". “Encara que ens aprovin el 60% de les esmenes que presentem a les lleis, nosaltres valorem què guanya i què perd Catalunya i si Catalunya segueix perdent, nosaltres no podem donar suport a les lleis. Ho seguirem fent ara i acabarem fent allò que més beneficiï a Catalunya”, ha resumit.

En aquest context, la portaveu de Junts recalca que "no es pot entendre" que ERC es "queixi" dels incompliments del Govern, però al final siguin els seus vots els "donin estabilitat a un Govern que fa possible que els diners no arribin a Catalunya ”. "Són els que parteixen i reparteixen i ho fan gràcies als vots d'ERC, no podem entendre que se segueixi donant estabilitat a un Govern que no compleix Catalunya", incideix.

EL PDECAT, AMB VOLUNTAT DE NEGOCIAR



Més predisposat a negociar amb el Govern s'ha mostrat, al mateix programa de RNE, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, que admet que el diàleg "va ben enfocat", però encara no revela si la seva formació presentarà esmena per a demanar la devolució al Govern dels comptes públics per al 2023.

En qualsevol cas, ha puntualitzat que “una cosa és no presentar esmena i una altra estar d'acord amb els comptes”. "Per tant, ningú pot interpretar que si no presentem l'esmena es pugui entendre que votarem favorablement els PGE ", ha explicat. En tot cas, serà l' Executiva del partit, que es reuneix dilluns, la que prengui una decisió.

Bel ha ressaltat que "hi ha alguns aspectes" que no agraden al PDeCAT , al·ludint específicament al quadre macroeconòmic, que "segurament s'hauria d'haver ajustat una mica més", ia l'assumpte de l'execució pressupostària a Catalunya .

"No ens agrada no tant el pressupost, sinó que després el Govern no sigui capaç d'executar una part important dels pressupostos a Catalunya ", ha continuat, abans de subratllar que "la responsabilitat" de l'execució recau sobre l' Executiu "i fins i tot el moment no ho ha fet de manera gaire diligent”.

D'altra banda, Bel s'ha referit a la Llei d'Habitatge i ha ressaltat que el PDeCAT no comparteix el límit als lloguers i que, en cas de dur-lo a terme, sigui l' Administració central la que s'encarregue. "És una competència autonòmica", ha insistit, subratllant que un límit "homogeni no és de rebut". Així, no creu que ERC recolzarà aquest límit a càrrec de l' Administració central.