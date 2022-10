Turull acusa l'Estat d'actuar amb "pilotes vestides amb toga" a Catalunya | @ep

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit aquest dissabte que l'Estat continua actuant contra les institucions catalanes 82 anys després de l'afusellament de l' expresident de la Generalitat Lluís Companys : "Ara segurament no ho fan amb escamots d'afusellament; ara ho fan escamots vestits amb toga".

En declaracions després de l'ofrena de Junts a la tomba de l'expresident al cementiri de Montjuïc de Barcelona , ha afirmat que Companys ha estat "assassinat per part de l' Estat espanyol pel simple fet de ser president de Catalunya , un fet que no té precedents a la "Europa democràtica" i pel qual Espanya no ha demanat disculpes, ha afegit.

Davant això, ha assegurat textualment que Junts es reafirma en els valors de Companys i dels que van donar la vida per Catalunya : "L'Estat espanyol ha empresonat, ha afusellat i ha enviat gent a l'exili, però el que no ha pogut és matar i empresonar l'ànima d'un poble que vol ser lliure”.