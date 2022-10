Illa pregunta a Aragonès "qui mana a ERC i qui pren les decisions al Govern" | @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte al president de la Generalitat i dirigent d'Esquerra, Pere Aragonès , que aclareixi "qui mana a ERC i qui pren les decisions al Govern".

Ho ha dit durant el Consell Nacional del PSC, després que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, descartés la setmana passada pactar els Pressupostos 2023 amb el PSC i apostés per prorrogar els del 2022 si Junts no els recolza, i després que Aragonès no descartés buscar el suport socialista abans de prorrogar els comptes.

"És el món al revés: el principal grup de l'oposició oferint-se perquè hi pugui haver un pressupost amb una base àmplia a Catalunya , i el Govern sense aclarir-se. Demanem al Govern ia Aragonès que s'aclareixin", ha dit.

Illa s'ha dirigit als membres del partit per avisar-los que en les properes setmanes seran "objecte de provocacions per una banda i per l'altra", davant la qual cosa ha demanat exercir política constructiva i respectuosa.

EL GOVERN "MÉS FEBLE"



Ha assegurat que el nou Govern és el “més feble de la història recent de Catalunya ”, amb la credibilitat sota mínims, i ha recordat que en aquests moments el seu partit compta amb més suports parlamentaris.

Per a ell, l'Executiu després de la sortida de Junts "comença de la pitjor manera possible: anunciant que l'1 de gener del 2023 Catalunya no tindrà un pressupost aprovat", i ha recordat que ell ja s'ha ofert moltes vegades a negociar-lo.

"No és temps de fer experiments a Catalunya ", ha avisat Illa , i ha dit textualment que en els darrers 10 anys Catalunya no ha sabut trobar el seu camí malgrat ser poderosa en molts sentits, cosa que atribueix al desgovern dels últims executius.

REGNE UNIT I UCRANIA



Ha considerat que tampoc és moment per fer experiments al Regne Unit , amb un govern que veu "penent d'un fil per baixar impostos i fer un plantejament inviable, per ignorar que la igualtat és un valor essencial, per improvisar, per mentir a els votants".

PREMI DEL PSC A JOSEP BORRELL



D'altra banda, ha elogiat la tasca i la determinació que veu per part de l' alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, a la gestió sobre la guerra a Ucraïna .

Per això, ha anunciat que la comissió executiva del partit ha decidit reconèixer la tasca de Borrell en aquest sentit concedint-li un premi que se li atorgarà en un acte el 26 de novembre a la seu del PSC a Barcelona.